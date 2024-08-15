За скоєне Йосипу Бонгару призначили 2 роки умовного терміну

Хустський районний суд визнав винним місцевого мешканця Йосипа Бонгара у незаконному переправленні трьох ухилянтів через кордон України. За скоєне закарпатцеві призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдетьсяу вироку суду, який винесли 24 липня, у квітні 2024 року Йосип Бонгар зустрів біля магазину «24» трьох військовозобов’язаних чоловіків і посадив їх в таксі, водій якого не знав про задум закарпатця. Автівкою ухилянти дісталися села Шаян Хустського району, де їх мав зустріти провідник, щоб перевести лісом через українсько-румунський кордон. Однак після того, як чоловіки вийшли з таксі, їх затримали прикордонники.

Під час судового засідання Йосип Бонгар визнав вину і сказав, що погодився допомогти ухилянтам без винагороди. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, на обліку в психіатра та нарколога не перебуває та у свій час брав участь у виконанні бойових завдань в складі штабу АТО на території Луганської та Донецької областей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Ткач визнала закарпатця винним у незаконному переправленні осіб через кордон України та призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.