Під час судового засідання Василя Токаря звільнили з посади керівника Тячівського центру пробації

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним начальника Тячівського райвідділу Державної установи «Центр пробації» Василя Токаря у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Разом з закарпатцями Михайлом Думничем, Владиславом Василенком та Іваном Бичком він увійшов до злочинної групи, яка діяла з грудня 2022 року до квітня 2023 року. Суд призначив їм покарання у вигляді штрафів та умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 серпня, переправники залучили до схеми очільника Тячівського центру пробації Василя Токаря, бо він був обізнаний із методами роботи правоохоронних органів. Його роль полягала у пошуку чоловіків призовного віку, які мали на меті нелегально перетнути кордон, а також у передачі грошей від ухилянтів іншим членам групи.

Всього за період з грудня 2022 року до квітня 2023 року закарпатці доправили до кордону 4 ухилянтів, за що отримали 8,5 тис. доларів. Втім усіх їх «клієнтів» затримали прикордонники.

Під час судового засідання учасники злочинної групи уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Зважаючи на це, суддя Олег Придачук призначив начальнику Тячівського райвідділу Державної установи «Центр пробації» Василю Токарю 119 тис. грн. штрафу, організатору схеми – 136 тис. грн. штрафу, ще двоє учасників відповідно отримали 102 тис. грн. штрафу та 3 роки умовного терміну.

Додамо, що за інформацією НАЗК, під час судового засідання Василя Токаря звільнили з посади керівника Тячівського центру пробації.