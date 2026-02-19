Підряник має самостійно забрендувати вантаіжвки у стилі «Укрпошти»

«Укрпошта» 28 січня уклала договір із ТОВ «Норді» на міжнародні перевезення вантажів на суму 298,29 млн грн, проте у контакті виявили помилки при розрахунках. Про це повідомили «Наші гроші», у четвер, 19 лютого.

На платформі Prozorro йдеться про перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонн. За умовами договору компанія-перевізник має власним коштом забрендувати вантажівки від 2,8 тонни та 80% напівпричепів до 20-тонних авто у корпоративному стилі «Укрпошти». Термін доставки – не більше 96 годин із дати завантаження.

Ціни на маршрутах суттєво не змінилися порівняно з 2024–2025 роками. Частина залишилася на рівні минулого року, частина зросла на кілька відсотків – у межах зростання цін на пальне та інфляції.

Водночас на 16% подорожчав додатковий пробіг поза маршрутом для 20-тонних авто – тепер це 45 грн (38 грн було у 2025 році). Для авто 2,8 тонни ціна залишилась 20 грн.

Також зросли витрати на митний догляд, розвантаження та завантаження для 20-тонних авто – з 15 тис. грн у 2025 році до 20 тис. грн цього року. Для менших авто ціна не змінилась – 3 тис. грн.

Проте у договорі виявили помилки в розрахунках. Наприклад, 100 послуг по 3 тис. грн для авто 2,8 т мають коштувати 300 тис. грн, однак у документах вказано 1 млн грн. Також перевезення з Києва до Кишинева для 20-тонних авто в обсязі 120 послуг по 46 тис. грн дає 5,52 млн грн, але у документі зазначено 5,76 млн грн.

Якщо скласти всі суми, зазначені у договорі, виходить 298,99 млн грн. Якщо ж перемножити кількість послуг на їхню вартість – 298,05 млн грн. Водночас у кінці документа і в електронному полі договору вказана інша сума – 298,29 млн грн.

Помилки в розрахунках. Скриншот «Наших грошей»

Підряд фірма отримала без конкуренції – на відкриті торги більше ніхто не подався. Державна аудиторська служба розпочала моніторинг закупівлі через ознаки порушення законодавства.

ТОВ «Норді» зареєстроване у Луцьку і належить підприємцям Олені та Сергію Вітюкам. З 2024 року компанія отримує підряди «Укрпошти». До цього, під час повномасштабного вторгнення, міжнародні перевезення «Укрпошта» замовляла у ФОП Олени Вітюк.