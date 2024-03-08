Нацбанк вважає, що Укрпошта погано стежить за підозрілими переказами грошей

У четвер, 7 березня, Національний банк України повідомив, що оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта» має сплатити штраф у 17,4 млн грн через невиконання обов’язку із організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Ідеться про такі порушення: Неналежне виконання обов’ язку із розробки і впровадження правил, програм, що стосуються фінмоніторингу клієнтів;

відсутність системи автоматизації для замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

відсутність системи для постійного умоніторинг фінансових операцій клієнтів для оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій;

неналежна перевірка нових та існуючих клієнтів;

неналежна оцінка ризиків роботи;

неналежна ідентифікація та верифікація клієнтів;

погане відстеження фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;

ненадання повної інформації інспекційній групі НБУ. Додамо, що також НБУ оштрафував три банки і низку фінансових установ. Загальна сума штрафів становить 27 млн грн.

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