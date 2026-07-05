У рамках світового туру вдалося зібрати 11 млн грн

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно із «Театр.орг» забезпечили бійців спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки МО України чотирма повнопривідними пікапами Peugeot Landtrek та понад 150 FPV-дронами.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, гроші артистам вдалося зібрати під час світового благодійного туру. Йдеться про тури Європою та Північною Америкою. Загалом бійці отримали 150 FPV-дронів – техніку, яка допоможе виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту, та чотири повнопривідні пікапи.

Фото ГУР

«Дякуємо кожному, хто долучився до цієї ініціативи. Кожен квиток, кожен донат, кожна спільна справа - реальне посилення української розвідки. Разом сильніші», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що у рамках світового туру, який тривав 8 місяців, хор «Гомін» дав 40 концертів, під час яких вдалося зібрати 11 млн грн на підтримку спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

До слова, хор «Гомін» не вперше збирає гроші для військових. До прикладу, під час туру містами Європи хору вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових, з яких 1 млн грн передали на наймасштабніший в історії України збір на антишахедні дрони. Під час різдвяного туру львівському хору вдалося зібрати 5 млн грн на реабілітацію ветеранів.