Уряд хоче забрати у громад частину надходжень від «військового податку» на доходи фізичних осіб (18% ПДФО), аби спрямувати ці кошти на виробництво озброєння. Про це 15 вересня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з журналістами, пише LB.ua.

Напередодні уряд подав законопроект, який пропонує спрямувати ПДФО у спеціальний фонд державного бюджету. Денис Шмигаль, пояснюючи рішення уряду, заявив що «під час війни торги неприпустимі». Він додав, що уряд відповідально підходить до формування бюджету.

«Ми розуміємо, що дрони мають бути ефективними ... Маємо розвивати своє виробництво снарядів – іншого немає. Радянські закінчилися, трохи залишилось в Росії і Північній Кореї. Маємо розвивати свої виробничі потужності. Громади, при всій повазі, не можуть самі це робити. На їхніх рахунках щомісячно накопичуються мільйони», – сказав він.

Шмигаль не має сумнівів, що в виборі, що фінансувати: дрони чи, наприклад, бруківку, суспільство підтримає дрони та виробництво своєї техніки.

«Це неможливо децентралізовано зробити. В усьому світі армія фінансується державою. Централізовано. Я впевнений, що як Кабмін ми зробили все правильно, і президент впевнений. Ця впевненість – від суспільства», – сказав він. Голова уряду запевнив, що жодна громада не буде мати бюджет менше, ніж в 2021 році.

«Якщо хтось буде бавитися в політику, я це розцінюватиму як зраду національних інтересів», – додав він.

Нагадаємо, напередодні уряд подав законопроект, який пропонує спрямувати податок, який сплачують військові та поліцейські у бюджети територіальних громад, у спеціальний фонд державного бюджету, а вільні залишки коштів місцевих бюджетів переспрямувати до державного. Проти цього виступає низка мерів та Асоціація міст України.

Прем'єр зазначив, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році – близько 12 млрд грн. За словами Шмигаля таке зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових.

Урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння. Понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021-му, до повномасштабного вторгнення.