В Амстердамі занедбані офіси перетворили на студентський гуртожиток
В Амстердамі колишню офісну територію з автостоянкою забудували стильним студентським гуртожитком. Як пише портал Archdaily, ця територія раніше була захаращеною та небезпечною для перехожих, а тепер стане новим місцем притягання для всіх мешканців району.
Новий кампус гуртожитка на півтори тисячі місць облаштували в районі Amstel III поблизу академічної лікарні та залізничного вокзалу. Збудувати студентський гуртожиток у переважно офісному районі вирішили через поточну житлову проблему Амстердама: великий дефіцит житла для студентів та молоді.
Щоб оживити цю частину міста житлом, муніципалітет Амстердама ще у 2011 році вніс зміни до плану зонування міста. Після цього забудовник Blauwhoed та інвестор Greystar довгий час вивчали попит на молодіжне житло і врешті вирішили знести наявні будівлі й збудувати тут нові.
Крім гуртожитка та громадських приміщень на цокольному поверсі, навколо кампусу облаштували новий громадський простір із водоймами, зеленими зонами й веломаршрутами.
Безперервні маршрути з'єднують кампус зі станцією метро, лікарнею та іншими навколишніми будівлями. Вони пов’язані також із площами, де місцеві мешканці займаються спортом або влаштовують барбекю. На цокольному поверсі розташували громадські приміщення.
Очікується, що у майбутньому цей кампус стане центром району та окреслюватиме межі довколишнього парку. Повністю реалізувати проект компанії OZ Architects мають у 2021 році.