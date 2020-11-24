В Амстердамі колишню офісну територію з автостоянкою забудували стильним студентським гуртожитком. Як пише портал Archdaily, ця територія раніше була захаращеною та небезпечною для перехожих, а тепер стане новим місцем притягання для всіх мешканців району.

Новий кампус гуртожитка на півтори тисячі місць облаштували в районі Amstel III поблизу академічної лікарні та залізничного вокзалу. Збудувати студентський гуртожиток у переважно офісному районі вирішили через поточну житлову проблему Амстердама: великий дефіцит житла для студентів та молоді.

Щоб оживити цю частину міста житлом, муніципалітет Амстердама ще у 2011 році вніс зміни до плану зонування міста. Після цього забудовник Blauwhoed та інвестор Greystar довгий час вивчали попит на молодіжне житло і врешті вирішили знести наявні будівлі й збудувати тут нові.

Крім гуртожитка та громадських приміщень на цокольному поверсі, навколо кампусу облаштували новий громадський простір із водоймами, зеленими зонами й веломаршрутами.

Безперервні маршрути з'єднують кампус зі станцією метро, ​​лікарнею та іншими навколишніми будівлями. Вони пов’язані також із площами, де місцеві мешканці займаються спортом або влаштовують барбекю. На цокольному поверсі розташували громадські приміщення.

Очікується, що у майбутньому цей кампус стане центром району та окреслюватиме межі довколишнього парку. Повністю реалізувати проект компанії OZ Architects мають у 2021 році.