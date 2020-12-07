Кругла церква в Брно увінчана панорамним вікном у веселкових кольорах

Архітектурне видання Dezeen підбиває підсумки року і обрало вісім найбільш незвичних церков, які збудували у 2020 році.

Genesis від Denizen Works, Лондон, Велика Британія

Плавуча церква збудована на каналі у східному Лондоні і має висувний дах. Архітекторська студія, яка спроектувала її, співпрацювала з суднобудівним заводом та військово-морським архітектором, аби створити водночас і каплицю для Лондонської єпархії, і громадський хаб.

Фото Dezeen

Church of Beatified Restituta від Atelier Štěpán, Брно, Чехія

Кругла церква розташована у житловому комплексі в Брно і увінчана панорамним вікном у веселкових кольорах. Архітектори хотіли, аби вона стала місцем для роздумів подалі від сучасного життя.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Christian Community church від Nicolas Pople Architects, Страуд, Велика Британія

Дерев’яна каплиця є частиною прибудови церкви у місті Страуд на південному заході Англії. Її звели з перехресно-ламінованих панелей та клеєних балок, аби вона нагадувала готичний собор.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Porsgrunn church від Espen Surnevik, Порсгрунн, Норвегія

Церкву спроектували, щоб відтворити монументальність колишнього собору міста XVIII століття, який знищила пожежа у 2011 році. Геометрична нова церква повністю вбрана у порцеляну.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Oikumene Church від TSDS Interior Architects, Саджау, Індонезія

Цю дерев’яну церкву спроектували для робітників каучукової плантації. Уся її конструкція, включно із внутрішнім інтер’єром та фасадом, збудована з місцевої деервини.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

St. Georg church від Architektur3, Бляйбах, Німеччина

Зведена як прибудова до церкви, розташованої на перетині трьох долин у Шварцвальді, ця трикутна вежа також виконує роль точки огляду. Збудована з багатошаровий клеєних дерев’яних панелей, вежа доповнює готичний хор XVI століття та схожий на намет зал, побудований у 1970 році.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Castel di Lama church від Contini Architettura, Кастель-ді-Лама, Італія

Церква еліптичної є частиною комплексу навколо сільської площі, який також включає парафіяльний зал та спортивний клуб з роздягальнями.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Church of Pope John Paul II від Robert Gutowski Architects, Пати, Угорщина

Місцева архітектурна студія спроектувала церкву на честь папи Івана Павла ІІ у формі півмісяця і скошеними кутами та з побіленого бетону. Форма церкви має «запрошувати людей ближче до священного акту» біля вівтаря.

Фото Dezeen

Фото Dezeen