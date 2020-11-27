Храм на Яворівщині реставрують із 2017 року

У селі Глиниці, що на Яворівщині, завершують реставрацію дерев'яної церкви, якій майже 200 років. З роками церква, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, похилилась у західному напрямку, стіни бабинця прогнили до низу і деформувались.

Як повідомляє прес-служба ЛОДА, церква має дві посвяти – святих апостолів Петра і Павла та Різдва Пресвятої Богородиці. Вона була дуже пошкоджена під час Другої світової війни, після чого відновити храм намагалися місцеві майстри, які на той час не мали якісної деревини, тож реставрація була не фаховою. Водночас у храмі зберігся старовинний іконостас.

«Цей іконостас має понад двісті років, усі ікони зображені на дереві. На сьогодні він перебуває у задовільному стані, але реставрації теж потребує. Що цікаво, його, мабуть, перенесли з іншої церкви, бо помітні елементи, які використані з іншого іконостасу. А сам вигляд церкви притаманний лемківському стилю і в цьому теж її особливість», – розповів настоятель храму отець Степан Грицан.

Фото ЛОДА

Будівельники розпочали реставраційні роботи у 2017 році. За 200 тис. грн із обласного бюджету та 600 тис. грн від Краковецької селищної ради будівельники виконали протиаварійні роботи, відреставрували каркас і купола, почали реставрацію фасадів, відновили втрачені елементи хреста та виконали гідроізоляцію фундаменту.

У 2018 році на реставрацію церкви виділили понад 800 тисяч гривень з різних джерел. За ці кошти фахівці завершили реставрацію центрального куполу і повністю покрили його міддю, замінили підвалини, відреставрували вікна і двері та розпочали реставрацію несучих стін бабинця.

Торік на пам'ятку архітектури виділили ще мільйон гривень із обласного і місцевого бюджетів і розпочали реставрацію вівтарної частини храму.