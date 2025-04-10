Різкі рухи можуть призвести до перелому або пошкодження кори

Весняні заморозки дуже небезпечні для саду, особливо, якщо вони почались раптово після стабільної плюсової температури. Це може призвести до обмороження гілок, їхнього пошкодження або навіть зламу, що шкодить здоров’ю рослини. Зрозуміло, що таке явище не може залишити садівника байдужим. Як же допомогти рослинам, пише ProstoWay.

Підпори для гілок

Якщо гілки дерев або кущів сильно нагнулися від криги, не намагайтеся їх випрямити силою. Різкі рухи можуть призвести до перелому або пошкодження кори. Натомість поставте під гілки підпори, щоб підтримати їх і уникнути подальших пошкоджень. Це допоможе гілкам прийняти природне положення, коли температура підніметься і лід поступово розтане.

Робота з зламаними гілками

Зламані гілки потрібно прибирати негайно, не чекаючи на відлигу. Поки лід ще не розтанув, зрізи можна обробити садовим варом для запобігання інфекцій та поширенню хвороб. Важливо проводити обрізку з дотриманням всіх гігієнічних норм, щоб не нашкодити рослині. Це дозволить деревам та кущам швидше відновитися після пошкоджень.

Як прибирати лід

Лід на деревах і кущах можна починати збивати тільки після того, як температура підніметься вище +5 градусів. До цього часу будь-яке втручання лише завдасть шкоди корі, особливо молодим деревам, у яких кора ще ніжна і може легко пошкодитися. Краще дочекатися тепліших днів і дати природі самим позбутися крижаного покривала.

Догляд ягідних грядок

Особливо важливо звернути увагу на ягідні грядки, які під кригою можуть задихатися. Якщо на ваших грядках з’явилася льодяна кірка, її необхідно прибрати, оскільки вона створює герметичне покриття, і рослини не можуть отримати достатньо кисню. Це може призвести до того, що рослини почнуть загнивати або вимерзати. Тому постарайтеся якнайшвидше прибрати лід з грядок, щоб уникнути серйозних проблем з ростом та розвитком ягідних культур.