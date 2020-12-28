Понад 1600 світловідбиваючих панелей оточують будівлю у формі чаші у Роттердамському музеї-парку

Архітектурне видання Dezeen продовжує підбивати підсумки року, і до нового переліку увійшли 10 найбільш оригінальних музеїв з усього світу, які відкрили у 2020 році.

Музей мистецтва та освіти Huamao, Китай, від Álvaro Siza and Carlos Castanheira

Архітектори розробили в портовому місті Нінбо в Китаї музей мистецтва та освіти без вікон, який нагадує таємничий плавучий об’єкт на березі озера. Його стіни з гофрованого металу прикривають несподівано просторі та світлі інтер’єри, зокрема галереї з білими стінами та атріум на всю висоту будівлі з лабіринтом пандусів.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Музей Atelier Audemars Piguet, Швейцарія, від BIG

Вигнуті скляні стіни, що висуваються з ландшафту, огороджують музей, який створили для годинникаря у Валле-де-Жу. Увінчані зеленим дахом, звивисті стіни сходяться за годинниковою стрілкою і мають створювати у відвідувачів відчуття присутності в пружині годинника.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Nancy and Rich Kinder Building, США, від Steven Holl Architects

На хвилястий дизайн Музею образотворчих мистецтв у Х’юстоні архітекторів надихнули хмари. Дах зустрічається зі скляними напівпрозорими трубками, які розташовані вертикально довкола музею і вночі випромінюють м’яке світло.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Музей He Art, Китай, від Тадао Андо

Художній музей з гвинтовими сходами, які звиваються довкола атріуму, архітектор Тадао Андо завершив у китайському місті Гуандуні на початку року. Зовні будівля нагадує стос бетонних дисків, розташованих в шаховому порядку і оточених решітчастим фасадом, що м’яко фільтрує світло. Світло також проникає в музей через велике «око» в атріумі.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Depot Boijmans Van Beuningen, Нідерланди, від MVRDV

Понад 1600 світловідбиваючих панелей оточують будівлю у формі чаші, таким чином допомагаючи їй органічно поєднуватися з довкіллям у Роттердамському музеї-парку. У будівлі є приміщення для зберігання та майданчики для техобслуговування, які відкриють наступного року для відвідувачів, таким чином це буде перше загальнодоступне арт-сховище у світі.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Олімпійський та Паралімпійський музей США, США, від Diller Scofidio + Renfro

Музей покритий ромбовидними панелями і розроблений таким чином, щоб бути максимально доступним для відвідувачів. У його центрі є спільна рампа, яка забезпечує доступ до всіх галерей, гладка підлога, пристосована для інвалідних візків, лавки для тростин та рухомі крісла в кафе.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Phoenix Central Park, Австралія, від Durbach Block Jaggers and John Wardle Architects

Галерея Phoenix Central Park у Сіднеї визнана культурною спорудою року за версією Dezeen. Вона має вигляд стосу коробок неправильної форми, виготовлених з бетону, що об’єднані з облицьованою деревиною залою через хвилястий фасад з довгих блідих цеглин.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

MuseumLab, США, від KoningEizenberg Architecture

Стару пошкоджену бібліотеку в Пітсбурзі, у яку вдарила блискавка, капітально відремонтували, аби відкрити тут музей. Оригінальні зношені стіни, цегляна кладка та колони збереглися та органічно поєдналися з сучасними елементами, зокрема, сходами.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Музей імператорських печей Jingdezhen, Китай, від Studio Zhu-Pei

Музей у Дзіндечжені включає скульптурні галереї з червоної цегли, створені вручну, та внутрішні дворики, розташовані нижче рівня землі. Його мета – створити колекцію традиційних цегляних печей та віддати шану місту, який вважається столицею фарфору у світі.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Plantel Matilde, Мексика, від Arcadio Marín

Басейни з водою і твори мистецтва розташовані між відкритими аркадами та монолітними бетонними стінами галереї мексиканського скульптора Хав’єра Маріна, яку створив його брат Аркадіо. Музей збудували на колишньому полі агави в джунглях Юкатану.

Фото Dezeen

Фото Dezeen