Вантажне судно Голландської Ост-Індської компанії «Амстердам», яке затонуло у 1749 році в протоці Ла-Манш, планують підняти з дна, помістити у спеціальний рятувальний док і перевезти на відстань 400 км до узбережжя столиці Нідерландів. Відтак місцева архітектурна фірма ZJA побудує довкола нього підводний музей.

Як пише Bird in Flight, вантажне судно «Амстердам» у 1749 році поверталося з першого рейсу і потрапило у сильний шторм. Капітан був змушений підплисти до суші неподалік англійського міста Гастінгс, де корабель затонув і понад 200 років перебував у піску.

Після того, як судно доправлять до Амстердама, архітектори збудують довкола нього капсулу зі скла та сталі. Процес безпечного перевезення судна може зайняти кілька років, тож його відкриття попередньо заплановане на 2025 рік.

Відвідувачі музею зможуть обійти залишки 40-метрового корабля і роздивитися, що вціліло під водою – зокрема, пляшки вина, столові прибори, особисті речі моряків. Водночас усі ці предмети будуть вивчати фахівці.

«Відвідування цього місця буде нагадувати похід у театр, де глядачі можуть спостерігати дослідження дайверів та істориків, які працюють всередині затонулого корабля», – говорять в архітектурній фірмі.

Вхід в музей обладнають над водою і декорують білим тканинним куполом. У залі також розташують наукові лабораторії та експозиційні кімнати, у яких можна буде поглянути на різні історичні артефакти, підняті з дна.

Точну локацію музею поки що не обрали, проте берег Амстердама вважають більш безпечним, ніж той пляж, поруч з яким зараз перебуває судно, поступово руйнуючись під дією сильних приливів. Попри це залишки корабля добре збереглися завдяки місцевій осадовій породі.

Завдяки музею фахівці сподіваються краще вивчити діяльність Голландської Ост-Індської компанії, яка займалася торгівлею з країнами Ост-Індії та Китаєм і проіснувала з 1602 до 1798 року.