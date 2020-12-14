Brekkense Wiel – п’ять ліній штучних острівців з таунхаусами в нідерландському місті Леммер

На початку 1990-х у місті Леммер, Нідерланди, збудували комплекс Brekkense Wiel – п’ять ліній штучних острівців з таунхаусами, які розраховані на близько 300 домовласників. З одного боку будинки поєднує автомобільна дорога, з іншого облаштовані причали для яхт.

Brekkense Wiel може виглядати незвично, проте це не єдиний подібний комплекс навіть у Леммері, пише «Хмарочос». Частини міста збудована фактично посеред води. Одна з основних причин такого проектування полягає в особливостях ландшафту Нідерландів: значна частина країни розташована на рівні моря чи навіть нижче – і тому територія перебувала раніше чи досі перебуває під водою.

Ще з ХІІІ століття люди почали освоювати ці землі і «відвойовувати» їх у водойм – будувати дамби та вітрові млини, які відкачували воду. Згодом на заміну їм прийшли парові насоси. Одна з таких станцій – Вауда – досі працює Леммері та підтримує рівень води у регіоні Фрисландія. Збудована у 1920 році, Вауда є найбільшою паровою насосною станцією Нідерландів та з 1998 року занесена до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Найбільший проект з осушення територій реалізували в 1932 році: тоді затоку Зейдерзе відгородили 32-кілометровою дамбою Афслютдейк від Північного моря. У результаті цього утворилось штучне прісноводне озеро Ейсселмер та значні території, які згодом об’єднали у провінцію Флеволанд. На березі Ейсселмера і розташоване вже згадане місто Леммер.

Розташування на воді має і свої переваги. У ХVII столітті в Амстердамі розробили систему каналів у вигляді концентричних напівкіл, які вели до причалів. Це сприяло розвитку судноплавства, торгівлі та економічному підйому міста загалом.

У випадку Леммера ХХІ століття, від рішення побудувати житлові райони на воді місто теж має вигоду. Зараз Леммер ‒ це туристичний центр, що приваблює любителів риболовлі та водних видів спорту, для яких вигідними є можливості виходу до води та зручні причали біля житла.