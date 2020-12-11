Використовувати більше трьох кольорів на одній будівлі в історичному центрі заборонено

У столиці Нідерландів Амстердамі починаючи з наступного року запроваджують нові правила декорування міста. Вони стосуватимуться як будівель комерційних структур, так і приватних будинків. Таким чином у місті хочуть зберегти історичний вигляд будівель, зекономити електроенергію та гарантувати спокій мешканцям.

Як пише «The Village Україна», поза історичним центром щонайменше 70% святкової ілюмінації має бути в теплому білому кольорі, в історичному центрі – мінімум 90%. Для економії електроенергії уряд дозволяє використовувати лише світлодіодні лампочки, з півночі і до 6:00 всі ліхтарики та інсталяції потрібно вимикати.

Використовувати більше трьох кольорів на одній будівлі в історичному центрі заборонено, на одній вулиці має бути не більше п’яти кольорів. Декорації мають візуально пасувати фасаду та займати не більше 30% будівлі. Перекривати прикрасами архітектурний орнамент заборонено.

Якщо декорації займають понад 10% фасаду, їх треба буде зареєструвати онлайн. Декорації у вигляді казкових героїв (Санта Клаус, міньйони) також мають бути зареєстровані. Ялинки дозволяють встановлювати тільки за згоди уряду й лише на термін з 1 грудня по 7 січня.

Додамо, що раніше уряд Амстердама заборонив продаж і використання феєрверків, щоб уникнути навантаження на медичну систему.