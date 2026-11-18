Це німецький інструмент швейцарської фірми

У Тернопільській обласній філармонії встановили концертний орган. Музичний інструмент у місті з’явився вперше за 80 років. Це стало можливим завдяки співпраці зі Львівським органним залом. Про це повідомили на сторінці філармонії в фейсбуці у середу, 18 листопада.

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Орган у філармонії – це німецький інструмент швейцарської фірми Späth Orgelbau AG. Він виготовлений у 1971 році, має два мануали й 17 регістрів. Для його збору до Тернополя приїхав органний майстер із Закарпаття Шандор Шрайнер.

Ініціаторами встановлення стали керівники Львівського органного залу Іван Остапович і Тарас Демко, а допомогли європейські партнери. За словами тимчасово виконувача обовʼязків керівника Тернопільської філармонії Андрія Аркуші, востаннє духовий музичний інструмент у Тернополі був у 1944 році, пише «Суспільне.Тернопіль».

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«Тоді він знаходився у Парафіяльному костелі, на його місці зараз стоїть Центральний універмаг. Тобто вперше за 80 років в Тернополі буде звучати концертний, а не богослужбовий орган», – розповів керівник філармонії.

Орган виготовлений у 1971 році

«Орган привезли з Німеччини. Майстер Шандор Шрайнер за дуже короткий термін встановив інструмент. Те, що в Німеччині робили б пів року, майстер зробив дуже швидко і якісно», – додав Андрій Аркуша.

Концертний орган у Тернопільській філармонії буде стояти постійно. Його використовуватимуть для виконання концертів разом із оркестром, солістами та в поєднанні з іншими інструментами.