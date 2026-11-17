Над реставрацією розписів працювали 4 роки

У Бережанах реставратори та іконописці завершили відновлення унікальних розписів початку ХХ ст. у церкві пресвятої Трійці. Над реставрацією працювали 4 роки. Про завершення роботи і відкриття розписів повідомив реставратор та іконописець Олексій Чередніченко у фейсбуці.

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Столітні стінописи виявили під шарами старої олійної фарби і ґрунтовки на куполі та у святилищі храму. Фахівці скальпелями крок за кроком знімали стару фарбу, щоб відновити цінні розписи, розповів в коментарі Укрінформу Олексій Чередніченко.

«Від початку досліджень до завершення робіт минуло чотири роки. Протягом трьох років тривав сам процес реставрації. Це дуже швидко для такого обсягу робіт. Група реставраторів працювала по 10-11 годин на день, коли дозволяв температурний режим. Ми вже зняли риштування. І перед нами відкрилися повністю відреставровані розписи початку ХХ ст. у церкві пресвятої Трійці в Бережанах», – додав реставратор.

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Церква пресвятої Трійці в Бережанах побудована у 1768 році. Є пам'яткою архітектури національного значення. Храм перебудовували у 1893—1903 роках. Тоді звели притвор із двома баштами на фасаді і купол, бічні нави, які розділили на два яруси. Після перебудови митці розписали церкву з середини.

«Цьому храму довелося пережити дуже багато: дві світові війни, руйнування від снарядів, замалювання, забуття… Здавалося, все це залишилося в минулому. Але ні. І храм, і його розписи вистояли. І тепер знову є. За роки праці я мав нагоду розписувати нові храми, працювати зі старовинними інтер’єрами, займатися реставрацією. Але такого досвіду, таких відчуттів і такого усвідомлення власної причетності до повернення мистецької спадщини я ще не переживав», – додав Олексій Чередніченко.

За словами майстра, розписи у святилищі збереглися краще, аніж у куполі. Саме завдяки цьому реставратори змогли відтворити втрачені фрагменти оздоблення купола. Для цього застосували комп’ютерну графіку, відновили стародавні штрифти надписів у церкві, а тоді вже розпочали реставрацію.