Оздоби каплиці очищають і досліджують

У Бережанах на Тернопільщині проводять рятівні консерваційні роботи скульптурних оздоб у замковій каплиці. Там завершили черговий етап збереження фрагментів надгробків родини Синявських у замковій каплиці. Про це у середу, 2 вересня, повідомили в Інституті Polonika.

Команда волонтерів і фахівців провела інвентаризацію збережених фрагментів надгробків та елементів скульптурного оздоблення. Артефакти очистили, описали, сфотографували та позначили інвентарними номерами. Частину елементів, які потребували втручання, зміцнили та склеїли, після чого належним чином законсервували для подальшого зберігання. Роботи також охопили частину декоративних елементів, що збереглися у південній каплиці.

фото Polonika

Водночас, як додали в Державному історико-архітектурному заповіднику Бережан, за підтримки Українського культурного фонду там працювала реставраційна майстерня «Pfister RestSculptures». Студенти під керівництвом доктора архітектури Олега Рибчинського дослідили спадщину відомого скульптора Йогана Пфістера ХVІІ ст., фрагменти мармурового і алебастрового оздоблення.

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«Йоган Пфістер належав до вроцлавської скульптурної школи і був яскравим представником фламандського ренесансу, що дуже вміло поєднував місцеві готичні традиції з новими ідеями італійського Відродження», – наголосили у заповіднику.

У 1611–1619 роках митець працював над оздобленням Бережанського замку, оздоблював західну частину замкової каплиці як усипальницю Адама Ієроніма Синявського. Саме завдяки його оздобам храм зараховують до найкращих сакральних об’єктів Тернопільщини.

Замкова каплиця аварійна, але має багаті оздоби (фото заповідника)

Вхідний портал до західної каплиці оздоблений різьбленими ангелами та розетами, надгробок Адама Синявського створений із червоного та чорного мармуру, а потрійний надгробок трьох його синів та вівтар – із чорного мармуру. Купол каплиці оздоблений ліпниною, що відтворювала релігійні сюжети і геральдичну історію власників замку. Окрім того, Пфістер оздоблював також костел Петра і Павла у Бережанах.

Замкова каплиця у Бережанах була усипальницею родини Синявських. Після згасання роду на початку XVIII століття замок і храм почали занепадати. Процес руйнування тривав понад 200 років, а значних пошкоджень пам’ятка зазнала під час обох світових воєн та в радянський період.

Замкова каплиця у Бережанах (фото заповідника)

Як наголосили в Polonika, підсумки інвентаризації стануть основою для подальших консерваційних рекомендацій. За останні понад 50 років замковий комплекс і каплиця зазнали масштабних руйнувань.

У 1996 році більшість оздоб з надгробків – зображень людей, похованих у криптах каплиці, перевезли до фондосховища Львівської галереї мистецтв у колишньому монастирі біля Олеського замку. Йдеться про надгробки Анни Синявської 1574 року, Яна Синявського 1584 року, Миколая та Єроніма Синявських 1582–1586 років, Миколая, Олександра і Прокопа Синявських 1636–1638 років, а також Адама Синявського 1630–1638 років. Частина скульптур виготовлена з алебастру, чорного, червоного й інших видів мармуру.

Перші попередні протиаварійні роботи тут розпочали лише після створення посади міського пам’яткоохоронця та надання Бережанам у 2004 році статусу «міста-пам’ятки». Тоді ж стартували археологічні та архітектурні дослідження всього комплексу.