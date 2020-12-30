Оглядовий бінокль – це подарунок для мешканців будинку від девелопера, яким можуть скористатися всі відвідувачі хмарочоса

На 25-му поверсі житлового комплексу Avalon UP тепер є оглядовий майданчик зі спеціальним біноклем, з якого можна милуватися найкращими детальними краєвидами над Сиховом. Панорама з найвищого хмарочоса Львова відкривається така, що хочеться просто декілька хвилин мовчки постояти і відчути місто на повну. Цей вид – останній переконливий аргумент, який спонукає тут жити або хоча б раз сюди прийти, аби його побачити як сам будинок бізнес-класу, так і краєвид, який з нього відкривається.

Оглядовий бінокль – це подарунок для мешканців будинку від девелопера, але усі відвідувачі, що приходять оглянути квартири, також можуть відвідати майданчик, адже бути тут і не побачити цю красу – дуже нерозумно.

«Сихів має свій шарм, який дуже цінують його мешканці. Ми любимо Сихів, тому обрали саме цей район для того, щоб збудувати найвищий хмарочос у Львові. Здається, такий формат житла не пасуватиме якійсь частині міста більше, ніж Сихову. Ми хочемо, щоб люди побачили його з нового боку, побачили його таким гарним, що подих перехоплює, тому зробили тут оглядовий майданчик. Нам видається, що лише так ідея житлового комплексу стає цілісною: хмарочос з найкращим краєвидом разом з місцем, звідки цим краєвидом можна насолодитися ще більше», – розповідає комерційний директор Ярослав Возняк.

Якщо ви також хочете подивитися на Львів з нового боку, то залишаємо контакти, де вам розкажуть всі деталі: 0 800 500 055 або за адресою просп. Червоної Калини, 60.