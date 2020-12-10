Новий житловий комплекс Avalon Yard компанія позиціонує як домівку, де ви створите свої традиції

Що змушує дорослого чоловіка знітитися, наскільки далеко можна зайти в шкільній формі і балетній пачці та що буває, коли тато залишається сам з маленькою донькою, – про це в новому ролику компанії Avalon.

Новий житловий комплекс Avalon Yard компанія позиціонує для життя. На перший погляд, це трохи смішно, бо ж всі квартири для того і будують – щоб в них жити. Проте виявляється, що в це просте словосполучення Avalon заклав дещо глибший зміст.

У квартирі ми проводимо, як мінімум, 80% усього нашого часу. Стіни дому бачать наше справжнє життя – таке, як воно є насправді: не завжди ідеальне, зі своїми помилками, набридливими звичками, дивними хобі, непередбачуваними моментами і шаленими емоціями. У кожного вдома своя історія, і в кожного вона різна, але найголовніше, що квартира – це місце, яке об’єднує їх усіх, тут ми справжні.

І ролик Avalon саме про одну з таких історій: батько та маленька донечка, їхні стосунки, їхні будні, кумедні ситуації та зворушливі моменти, факапи і перемоги, злість і любов, дикі танці і спокійні вечори – тут їхнє передбачувано-непередбачуване життя.