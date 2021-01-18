Станом на початок 2021 року приблизно 6 тисяч будівель отримали енергетичні сертифікати, 44% з яких мають найнижчий клас енергоефективності G

Міністерство розвитку громад та територій розробило два накази (№260 та №261) щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набрали чинності. Відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати, реконструювати та капітально ремонтувати без цих вимог.

Як зазначає прес-служба міністерства, такі вимоги в Україні встановлено вперше. Вони дозволять проводити термомодернізацію будівлі поетапно, що, у свою чергу, дозволить її власникам більш ефективно спланувати бюджет та подальші роботи, щоб отримати клас енергоефективності об’єкту не нижче класу С (нормальний рівень).

«Встановлення мінімальних норм енергоефективності будівель матиме економічний ефект не тільки для держави, оскільки дозволить ефективно використовувати енергоресурси, але й для власників житла та приміщень, які зможуть заощаджувати на комунальних платежах», – зазначає міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

На прикладі найбільш розповсюджених в країні видів будівель розрахували оптимальні та економічно обґрунтовані вимоги до енергоефективності будівель, які розподілені за видами будівельних робіт. Мінімальні вимоги встановлюються для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту будівель в цілому або їх окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).

Інфографіка Мінрегіонбуду

Ці вимоги не застосовуватимуть до приватних житлових будинків, історичних будинків, будівель промислового, сільськогосподарського призначення, об’єктів транспорту, енергетики й оборони, а також при відновленні окремих конструкцій будівель та споруд для ліквідації наслідків аварій і функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

У Мінрегіоні зазначають, що станом на початок 2021 року в Україні близько 6 тисяч будівель отримали енергетичні сертифікати. З них майже 44% мають найнижчий клас енергоефективності G, а найвищий клас А – 1,4%.