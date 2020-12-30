Різні, але рівні: як працює інклюзія в Україні.

Київська студія архітектури та дизайну balbek bureau створила інклюзивний довідник SIDAA (Social Impact Design and Architecture), який допоможе дизайнерам, архітекторам, будівельникам, менеджерам та власникам будівель створювати безбар’єрний простір.

«Шляхом розуміння потреб людей від місць, де вони живуть, працюють чи перебувають, ми об’єднуємо дизайн фізичного простору з соціальною складовою. Тому ми створили довідник, в якому адаптуємо державні будівельні норми та допомагаємо знаходити рішення, що даватимуть можливість усім людям комфортно користуватися простором без додаткової допомоги», – повідомили автори довідника на Facebook.

Архітектори balbek bureau зібрали поради з універсального підходу до проектування будівель з доступом для маломобільних людей, а також рекомендації з адаптації середовища для людей з порушеннями зору і слуху. Для цього вони користувалися частиною Державних будівельних норм, що стосується інклюзивності будівель і споруд.

«Інклюзивний універсальний підхід – це можливість повноцінного користування середовищем для усіх людей: високих та низьких, швидких та повільних, батьків з малюками у візках, дорослих людей та людей з інвалідністю», – зазначають в архітектурному бюро.

Довідник охоплює рекомендації не лише щодо проектування будівель, а й щодо благоустрою довколишньої території.

Balbek bureau – архітектурна та дизайнерська студія з Києва, яка працює вже понад 10 років та проектує соціально-сталі простори.