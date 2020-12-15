Темпи зростання цін на житлову нерухомість в Україні різко пришвидшилися у другій половині 2019 року

Україна посіла шосте місце у світі за темпами зростання цін на житлову нерухомість. Згідно з дослідженням Global House Price Index британської агенції нерухомості Knight Frank Group за третій квартал 2020 року, за рік ціни на житло в Україні зросли на 10,3%.

Темпи зростання цін на житлову нерухомість в Україні різко пришвидшилися у другій половині 2019 року. За результатами першого та другого кварталів Україна посідала 46 (1,3%) та 45 (1,3%) місця в рейтингу відповідно, у третьому кварталі – уже 27 (3,3%), а за підсумками четвертого кварталу 2019 року опинилася на восьмому місці (9,3%).

Після першого кварталу 2020 року Україна посідала четверте місце (11,9%), поступаючись Туреччині, Новій Зеландії та Литві, після чого темпи зростання цін на житло почали вповільнюватися. У другому кварталі Україна опустилася на сьоме місце з показником 11,2%, відтак у третьому кварталі показник упав до 10,3%, проте в інших країнах він знизився ще більше, тому Україна вийшла на шосте місце.

Загалом аналітики оцінили ринки 56 країн світу. Зазначається, що під час пандемії у другому кварталі 2020 року багато ринків житлової нерухомості завмерли, проте потім відбулися різкі стрибки попиту і цін. Найвищі показники зростання вартості житла цьогоріч у Туреччині, що пояснюють значною інфляцією.

Додамо, що за даними Державної служби статистики вартість житла на первинному ринку в третьому кварталі 2020 року зросла в середньому на 7,7% порівняно з аналогічним періодом торік, на вторинному ринку – на 10,6%.