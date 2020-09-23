Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 23 вересня ухвалив рішення про звільнення громадян від сплати пенсійного збору під час першої купівлі житла, повідомила LIGA.net.

«Цим рішенням уряд визначає порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або знаходяться в черзі на отримання житла», – заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Видання зазначає, що зараз Пенсійний збір при купівлі житла становить 1% від вартості квартири чи будинку. Якщо ж пенсійний збір не сплатити, то нотаріус просто відмовиться завіряти відповідний договір купівлі-продажу.

У той же час, закон «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Порядок № 1740, встановлюють, що всі громадяни є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за винятком тих, які здійснюють операції з купівлі житла вперше. Тому раніше українці, які купували житло вперше, могли повернути пенсійний збір лише через суд.