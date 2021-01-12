Компанія Monitor.Estate спільно з Opendatabot запустила онлайн-сервіс для юридичної перевірки вторинної нерухомості. Він дозволяє перевірити відповідність заявленій площі, наявність іпотеки, кількість власників, арештів та інших обмежень.

Як повідомляє AIN.UA, вартість однієї перевірки становить 49 грн. Для проведення первинного аудиту потрібно перейти на сайт Monitor.Estate і в поле пошуку ввести ідентифікаційні дані власника об’єкту – реєстраційний номер облікової картки платника податків чи ЄДРПОУ юридичної особи.

Далі треба обрати необхідний об’єкт, якщо їх декілька, і отримати результат перевірки відразу після оплати. За словами розробників, перевірка триває 10 секунд.

«Вторинна нерухомість має свою історію, в якій бувають темні сторінки: арешти, судові справи, незаконні перепланування і прописані родичі. Основні ризики пов’язані з дорученнями, іпотекою, даруванням, спадщиною, розлученнями, підробкою документів і різними видами шахрайства з боку продавців, нотаріусів, ріелторів та інших пов’язаних осіб. Щоб уникнути подібних проблем під час придбання нерухомості на вторинному ринку, ви можете перевірити онлайн обраний вами об’єкт вторинної нерухомості», – зазначають розробники.

Сервіс працює на основі відкритих даних. Monitor.Estate також надає юридичну інформацію про новобудови.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України створило «Українську фінансову житлову компанію» для доступної іпотеки.