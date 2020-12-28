Міністерство фінансів України створило «Українську фінансову житлову компанію» для доступної іпотеки. Постанову про створення такої компанії уряд ухвалив ще в листопаді.

Як повідомила в понеділок, 28 грудня прес-служба Міністерства фінансів, компанію очолив Василь Шкураков, який раніше працював заступником міністра фінансів.

Як наголосили у Міністерстві фінансів, компанію створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки Зокрема з можливостю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Прийнята в листопаді постанова передбачає, що бюджетні кошти, які отримає нова компанія, використовуються на такі цілі:

впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;

рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів;

набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження;

надання послуг фінансового лізингу стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;

надання кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла.

Нагадаємо, наразі в Україні ставки за кредитами на житло залишаються високими і становлять понад 10% річних.