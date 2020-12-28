Уряд створив компанію, яка надаватиме дешеві кредити на житло
«Українська фінансова житлова компанія» повинна забезпечити надання кредитів на житло під 7% річних на 20 років
Міністерство фінансів України створило «Українську фінансову житлову компанію» для доступної іпотеки. Постанову про створення такої компанії уряд ухвалив ще в листопаді.
Як повідомила в понеділок, 28 грудня прес-служба Міністерства фінансів, компанію очолив Василь Шкураков, який раніше працював заступником міністра фінансів.
Як наголосили у Міністерстві фінансів, компанію створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки Зокрема з можливостю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.
Прийнята в листопаді постанова передбачає, що бюджетні кошти, які отримає нова компанія, використовуються на такі цілі:
- впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;
- рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів;
- набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження;
- надання послуг фінансового лізингу стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;
- надання кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла.
Нагадаємо, наразі в Україні ставки за кредитами на житло залишаються високими і становлять понад 10% річних.