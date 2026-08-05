Насправді його роль у курнику значно ширша

Багато власників домашньої птиці вважають, що півень потрібен лише для отримання запліднених яєць. Насправді його роль у курнику значно ширша. УНІАН розповідає, яку ж користь приносить півень у курнику.

Навіщо в курнику півень?

Так, одне з головних завдань півня – це запліднювати курочок для майбутнього потомства. Але для того, щоб кури регулярно несли яйця, півень не потрібен. Несучки відкладають звичайні яйця незалежно від його присутності.

Окрім потомства, досвідчені птахівники заводять півня, через його здатність організовувати несучок. Птахи схильні до конфліктів між собою, тому іноді можуть закльовувати один одного до крові. Проте, якщо у курнику присутній півень, кількість сутичок зменшується.

Існує тенденція, що поранені курки несуться гірше, тому той факт, що півень може не тільки запобігти бійці, а й зупинити сутичку, яка вже почалася, позитивно впливає на атмосферу в курнику та кількість яєць. Окрім цього, півень також стежить за тим, щоб усі птахи вдосталь їли, спали та гуляли. Іноді півень може навіть захистити курку від лап котів та інших птахів.

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