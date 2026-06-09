Для посадки найкраще використовувати дрібну або середню сіянку

Цибуля здатна формувати великі та соковиті головки лише за умови правильного догляду. Якщо ж рослина починає випускати стрілки, значна частина поживних речовин витрачається на цвітіння та утворення насіння. У результаті цибулини залишаються дрібними й гірше зберігаються. Як уникнути цієї проблеми, пише «Про Агро».

Чому цибуля випускає стрілки

Цибуля належить до дворічних культур. У перший рік вона формує цибулину, а на другий – квітконос і насіння. Однак через несприятливі умови рослина може передчасно перейти до цвітіння вже в перший сезон.

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Найчастіше стрілкування провокують різкі перепади температур, тривале похолодання навесні, неправильне зберігання сіянки, нестача вологи або інші стресові чинники.

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Як правильно вибрати сіянку

Для посадки найкраще використовувати дрібну або середню сіянку діаметром від 1 до 2 сантиметрів. Такі цибулинки рідше утворюють стрілки та швидше формують якісний урожай.

Велика сіянка значно частіше переходить до цвітіння, особливо після впливу низьких температур. Перед висаджуванням необхідно ретельно відбракувати м’які, пошкоджені або пророслі цибулини.

Навіщо прогрівати посадковий матеріал

За два-три тижні до посадки сіянку рекомендують тримати в сухому теплому приміщенні за температури близько +20…+25 градусів. Така підготовка допомагає зменшити ризик стрілкування та стимулює активне нарощування цибулини.

Додатково посадковий матеріал можна знезаразити, використовуючи спеціальні засоби для передпосадкової обробки або безпечні домашні розчини.

Коли садити цибулю

Висаджувати культуру слід лише після того, як ґрунт достатньо прогріється. Надто рання посадка в холодну землю часто стає причиною появи стрілок.

Оптимальною вважається температура ґрунту не нижче +10 градусів на глибині посадки. У таких умовах рослини швидше вкорінюються та не зазнають стресу.

Як доглядати за цибулею протягом сезону

Для нормального розвитку цибулі важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Як пересихання, так і надмірне зволоження можуть негативно вплинути на формування врожаю.

Після поливів бажано розпушувати ґрунт, щоб забезпечити доступ повітря до кореневої системи. Також необхідно регулярно видаляти бур’яни, які конкурують із культурою за вологу та поживні речовини.

Корисним буде й мульчування грядок. Шар мульчі допомагає зберігати вологу, захищає корені від перегрівання та пом’якшує температурні коливання.

Що робити, якщо стрілки вже з’явилися

Якщо цибуля все ж почала стрілкувати, квітконоси потрібно видалити якомога раніше. Чим швидше прибрати стрілку, тим більше поживних речовин рослина зможе спрямувати на формування цибулини.

Такі рослини зазвичай дають менший урожай, однак залишаються придатними для споживання. Їх краще використовувати насамперед, оскільки вони зберігаються гірше за звичайні цибулини.