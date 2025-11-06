Харчова сода є лужною речовиною, і найефективніше видаляє кислотні сполуки, що викликають неприємний запах

Харчова сода надзвичайно корисний засіб, який можна використовувати під час прання. The Spruce розповідає, як нею можна освіжити одяг та прибрати різкі запахи.

Чому харчова сода освіжає білизну та усуває неприємні запахи?

У той час як ароматизовані мийні засоби та інші засоби для прання лише маскують неприємні запахи штучними ароматизаторами, харчова сода фактично усуває багато неприємних запахів, нейтралізуючи кислоти, які їх викликають.

Харчова сода є лужною речовиною – протилежною кислоті – і найефективніше видаляє кислотні сполуки, що викликають неприємний запах, наприклад, у кислому молоці, димі, поті та блювоті. Харчова сода також може поглинати масла, які викликають неприємний запах у білизні.

Як освіжити білизну содою?

Навіть звичайна білизна пахне свіжіше, якщо її обробити харчовою содою. Також іноді навіть пральний порошок можна замінити харчовою содою.

Додайте 1/2 склянки харчової соди до пральної машини з верхнім або фронтальним завантаженням. Ви можете посипати харчову соду безпосередньо на одяг, а не додавати її в відсік для прального порошку.

Якщо у вас закінчився пральний порошок, а прання потрібно зробити, використовуйте 1 склянку харчової соди замість порошку. Вона не піниться, як більшість мийних засобів, що не призначені для прання, тому її можна безпечно використовувати у пральних машинах з фронтальним завантаженням.

Як видалити неприємні запахи содою?

Видалення запаху диму

Дим має властивість в'їдатися у волокна одягу. Незалежно від того, чи це дим від багаття, чи куріння, ключ до видалення стійкого запаху диму – це замочування. Спробуйте замочити одяг, що пахне димом, у розчині соди та води перед пранням у пральній машині.

Змішайте 1/2 склянки харчової соди в раковині або відрі, наповненому водою. Занурте забруднений одяг та періодично помішуйте суміш, поки одяг замочується. Коли запах зникне, виперіть одяг як зазвичай.

Видалення запаху поту

Рукавички, шарфи, пов'язки та інші предмети одягу, які можна прати, можна замочити в розчині соди та води, щоб позбутися запаху поту.

Змішайте 1/2 склянки соди в раковині або відрі, наповненому водою. Залиште речі, що мають запах поту, замочуватися на кілька годин або на ніч. Періодично помішуйте.

Якщо запах поту стійкий або залишався на одязі протягом тривалого часу, спробуйте нанести пасту з харчової соди і води безпосередньо на уражені ділянки та залиште її на деякий час, перш ніж замочувати одяг.

Видалення запахів газу і масла

Якщо на одязі залишився запах бензину, масла або інших механічних речовин, ви можете усунути їх за допомогою харчової соди.