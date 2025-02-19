Рослини, як і люди, потребують циклічного режиму дня і ночі

Один із ключових моментів у вирощуванні розсади – правильне підсвічування. Недостатнє освітлення може призвести до того, що розсада буде витягуватися, ставати слабкою і, зрештою, засихати. Відсутність ламп може негативно вплинути на розвиток рослин, оскільки вони почнуть тягнутися вгору, намагаючись знайти світло. У такому разі важливо своєчасно забезпечити необхідну кількість світла для правильного росту, пише The lime.

Де розмістити лампи

Розташування ламп залежить від площі посадки. Для площі до 1 м2 достатньо встановити дві лампи потужністю 36 Вт, які слід розмістити на відстані 20 см від верхніх листочків розсади. Однак головним чинником є час, коли включати лампи.

Скільки часу треба освітлювати розсаду і коли саме

Рослини, як і люди, потребують циклічного режиму дня і ночі. Без цього їхній ріст може уповільнитися. Для найкращого результату необхідно забезпечити розсаді приблизно 14 годин світла на добу, але не більше. У перші дні після сходів підсвічування може бути цілодобовим, адже саме в цей період розсада активно тягнеться до світла. Як тільки з'являться перші листочки, лампи можна залишати ввімкненими на 10-18 годин, залежно від потреб кожної рослини.

Найкращий час для включення ламп – рано вранці, ще до світанку, та ввечері, коли сонце починає сідати. Якщо ви живете в південному регіоні, підсвічування можна включати як зранку, так і ввечері, наприклад, з 6 до 8 ранку та з 18 до 20 години. Враховуйте, що для рослин, які знаходяться на північному вікні або за умов похмурої погоди, світло має бути постійним і достатньо тривалим.

Особливу увагу слід приділяти помідорам, які потребують більше світла – від 15 до 17 годин на добу. Якщо ви плануєте висаджувати помідори в теплицю, освітлення має тривати 10-12 годин.