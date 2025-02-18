Висушений та подрібнений лавровий лист можна додавати в землю ще на етапі посіву насіння

Правильне підживлення розсади є одним із ключових моментів для того, щоб отримати багатий врожай. Іноді дорогі хімічні добрива не є найкращим рішенням. Якщо ви хочете зміцнити свою розсаду та не витрачати багато коштів, є просте, але ефективне натуральне підживлення – лавровий лист. Цей звичний для кожної господині інгредієнт може стати джерелом корисних мікроелементів, необхідних для правильного розвитку ваших рослин. Детальніше про підживку лавровим настоєм пише «Сенсація».

Лавровий лист – це цінне джерело мікроелементів та корисних речовин, таких як вітаміни групи В, А, С, РР, ефірні олії та дубильні компоненти. Ці речовини підвищують імунітет культур, захищають ґрунт від грибка і цвілі, а також допомагають боротися з такою поширеною хворобою розсади, як «чорна ніжка». Крім того, лавровий лист містить калій, фосфор, селен, марганець, натрій, залізо та мідь, що робить його ідеальним добривом для всіх видів культур.

Як правильно використовувати лавровий лист

Підготовка ґрунту. Для початку, висушений та подрібнений лавровий лист можна додавати в землю ще на етапі посіву насіння. Достатньо перемолоти листочки на кавомолці та змішати їх з ґрунтом у пропорції 1 частина лаврушки до 40 частин ґрунту. Це забезпечить розсаду необхідними елементами для росту. Після цього ґрунт перемішують та розкладають по стаканчиках. Підживлення при пікіруванні. Лавровий лист також можна додавати під час пікірування розсади або пересаджування її в окремі ємності. Це підживлення забезпечить здоровий розвиток кореневої системи та підвищить стійкість рослин до стресів. Полив розсади. Також можна приготувати добриво для поливу розсади. Для цього 4 середніх листочки лаврового листа заливають 1 літром теплої води (70 градусів). Залиште розчин настоятися протягом 3-4 годин, а потім поливайте розсаду на грядках чи в горщиках. Це підживлення допоможе розсаді стати міцнішою, збільшить її цвітіння та сприятиме більш швидкому росту.

Таким чином, лавровий лист є чудовим і доступним варіантом підживлення для вашої розсади. Він допоможе зміцнити молоді рослини, захистити їх від хвороб і забезпечити здоровий ріст.