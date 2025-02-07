Куркума також допоможе при загрозі перезволоження ґрунту

Перші сходи овочевої розсади – це завжди велика радість для дачників, але разом із цією радістю приходить і необхідність у підживленні. В ідеалі, для цього слід мати під рукою запас добрив, проте, що робити, коли вони закінчилися, а підгодівлю відкладати не можна? Можна звернутися до спецій, які є у кожному домі і які можуть стати чудовою заміною для хімічних добрив. Як можна використати куркуму, пише ProstoWay.

Один із таких доступних і корисних продуктів – це куркума. Ця спеція, окрім кулінарних властивостей, здатна істотно поліпшити стан ґрунту і стимулювати ріст розсади. Завдяки своїм антисептичним і протизапальним властивостям, куркума допомагає в боротьбі з шкідниками і покращує структуру ґрунту.

Рецепт 1: Куркума для розсади

Щоб підживити розсаду, розчиніть 2 чайні ложки куркуми в 1 літрі теплої води, додайте 10 мл молока і ретельно перемішайте. Цей розчин ідеально підходить для підживлення томатів та огірків. Використовувати його можна протягом двох тижнів після того, як з'являться перші сходи.

Рецепт 2: Куркума для покращення ґрунту

Куркума також допоможе при загрозі перезволоження ґрунту, коли зайва волога може пошкодити корені рослин. В цьому випадку куркуму вносять у сухому вигляді, рівним шаром, між сходами. Це не тільки поліпшить структуру ґрунту, але й відлякає шкідливих комах.