Яєчна шкаралупа – один із найбільш доступних і корисних матеріалів для створення маленьких горщиків

Кожен городник знає, наскільки важливою є підготовка правильних контейнерів для розсади. Зазвичай для цього ми купуємо спеціальні горщики в магазинах, але є можливість заощадити, зробивши їх власноруч. Такий підхід не тільки дозволяє заощадити гроші, але й дає змогу використовувати екологічно чисті матеріали, що позитивно впливають на здоров'я рослин. «Сенсація» пише про кілька простих і бюджетних варіантів для тих, хто хоче створити власні горщики без зайвих витрат.

Горщики з яєчної шкаралупи

Яєчна шкаралупа – один із найбільш доступних і корисних матеріалів для створення маленьких горщиків. Вона є екологічно чистою, а її використання приносить безліч переваг для рослин. Шкаралупа захищає кореневу систему під час пересадки, не пошкоджуючи її, а також збагачує ґрунт мікроелементами при розкладі. Щоб використовувати шкаралупу, перед висадкою потрібно акуратно пошкодити її, щоб коріння могло прорости в ґрунт. Вона також є природним засобом від шкідників, оскільки перешкоджає розвитку комах, які можуть пошкодити вашу розсаду.

Горщики з картонних втулок

Ще один доступний і зручний варіант – картонні втулки від туалетного паперу. Вони чудово підходять для вирощування розсади, оскільки добре тримають форму та легко заповнюються ґрунтом. Для цього потрібно просто зробити кілька надрізів на боках втулки і загнути краї всередину, створивши своєрідний стаканчик. Під час пересадки картон розм'якшується в землі, не створюючи стресу для кореневої системи. Втулки з картону також біорозкладаються, що робить їх екологічно безпечними для ґрунту.

Ці методи створення горщиків – не лише доступні, але й ефективні. Вони дозволяють не тільки зекономити, але й зберегти навколишнє середовище, адже використовувані матеріали повністю біорозкладні та не шкодять рослинам. Тому сміливо експериментуйте з цими варіантами, адже вони допоможуть вашим рослинам не тільки розвиватися здоровими, але й захищеними від шкідників.