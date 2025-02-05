Пряме сонце може призвести до того, що рослини отримають опіки

Для деяких видів рослин підвіконня може стати згубним, адже не всі культури можуть витримати перепади температури і прямі сонячні промені. Ukr.Media пише, яку розсаду краще не ставити на підвіконня, а також як правильно організувати освітлення для неї.

Чому не вся розсада має бути на підвіконні

Для багатьох дачників переміщення розсади на підвіконня виглядає природним кроком – сонце, яке все частіше з’являється з початком весни, забезпечує рослини необхідним світлом та енергією. Однак експерти попереджають, що підвіконня може стати не таким ідеальним місцем для всіх культур. В першу чергу це стосується рослин, які не терплять різких перепадів температури. Наприклад, вдень підвіконня може бути дуже теплим, а вночі, коли вікно відкрите, температура значно знижуватиметься, що створює стрес для багатьох рослин.

Овочі, які не слід ставити на підвіконня:

Перець – одна з найчутливіших культур до температурних коливань. Перець не переносить навіть незначні перепади температури, тому підвіконня, де температура може сильно коливатися, є не найкращим місцем для цієї культури. Баклажан – ще одна теплолюбна рослина, яка потребує стабільної температури і не витримує холодних нічних температур. При різких перепадах він може не тільки погано рости, але й гинути. Огірки – ці рослини теж не люблять змін температури і мають високі вимоги до умов вирощування. Переміщення їх на підвіконня може спричинити затримку в рості або загибель рослин. Кавун та диня – ці культури потребують теплої температури та постійної вологості, тому підвіконня, де вони зазнають коливань температури і не завжди мають достатньо вологи, не підходить для їх вирощування.

Які овочі краще ставити на підвіконня

Хоча не всі культури зможуть нормально рости на підвіконні, деякі рослини все ж можна без проблем ставити на вікно:

Помідори – це одна з найкращих культур для вирощування на підвіконні. Помідори люблять сонце, і для них підвіконня стане ідеальним місцем. Однак, слід пам’ятати, що температура повинна бути стабільною, без різких перепадів.

Слабка розсада і прямі сонячні промені

На підвіконня не слід ставити і незміцнілу розсаду, оскільки прямі сонячні промені можуть завдати шкоди ще слабким рослинам. Особливо це актуально для молодих сіянців, які не готові до такої інтенсивної інсоляції. Пряме сонце може призвести до того, що рослини отримають опіки, а їхні листя швидко пожовтіють і засохнуть. Для таких сіянців краще забезпечити півтінь або розташувати їх в більш затіненому місці.