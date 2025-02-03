Особливо важливо правильно визначити терміни для таких культур, як огірки, кабачки, гарбузи та дині

Розрахунок термінів посіву насіння овочів на розсаду – це важливий процес, що допомагає отримати максимальний урожай. Щоб правильно визначити дату посіву, слід враховувати кілька факторів, таких як терміни висадки розсади на постійне місце, середні терміни появи сходів, вік, до якого розсада повинна дорости до висадки, а також час, необхідний для адаптації після пересадки. Як правильно це зробити, пише Agrostart.

Наприклад, якщо ви плануєте висаджувати розсаду селери у відкритий ґрунт до 25 травня, то, віднімаючи оптимальний вік розсади (70-80 днів) та додавши до цього час на сходи та адаптацію, отримуємо, що посів насіння на розсаду потрібно розпочати не пізніше 25 лютого. Точно так само можна розрахувати терміни посіву для інших овочів, враховуючи тривалість вегетації кожної культури. Наприклад, для ранніх сортів томатів оптимальний термін посіву – 1-8 квітня, щоб отримати перший урожай до 20 липня.

Особливо важливо правильно визначити терміни для таких культур, як огірки, кабачки, гарбузи та дині, які мають коротший період вегетації і не люблять пересадки. Зазвичай ці овочі висаджують на розсаду в індивідуальні горщики і не тримають їх довше, ніж до появи 3-4 справжніх листків. Тому сіяти їх можна з 10 до 20 квітня, залежно від погодних умов.

Загалом, для успішного вирощування овочів на розсаду важливо дотримуватись правильного алгоритму посіву, враховуючи специфіку кожної культури та особливості місцевих кліматичних умов.