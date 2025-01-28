Губка має кілька значних переваг, порівняно з традиційним ґрунтом

Вирощування здорової розсади – це перший крок до щедрого врожаю. Зазвичай для цього використовують ґрунт, але є й альтернативні способи, які можуть бути не тільки зручнішими, а й цікавішими. Одним із таких є вирощування розсади в кухонній губці – метод, який вражає своєю простотою та ефективністю. Детальніше про нього пише UkrMedia.

Переваги такого методу

Губка має кілька значних переваг, порівняно з традиційним ґрунтом:

немає необхідності в прибиранні бруду після роботи;

ви зможете спостерігати за тим, як проростає насіння та розвивається коріння;

насіння проростає набагато швидше;

для цього методу не потрібно багато простору;

губки можна використовувати повторно, якщо насіння не проросло;

це чудова можливість для цікавих експериментів як для дорослих.

В губках можна успішно пророщувати різноманітні культури: від моркви та редиски до пряних трав, салату-латуку, крес-салату, гірчиці, помідорів і багато іншого.

Як правильно посадити насіння в губку

Для цього методу обирайте губки, які не оброблялися миючими чи антибактеріальними засобами. Рекомендується спочатку обробити губки розведеним відбілювачем, щоб запобігти розвитку цвілі, а потім добре промити їх водою. Губки можна використовувати цілими або нарізати на частини. Для великих насінин зробіть невеликі борозни або круглі отвори. Після цього губки замочують і кладуть у неглибокий лоток.

Насіння вдавлюють в губки або нарізають спеціальні отвори для кожної насінини. Лоток накривають поліетиленовою плівкою і ставлять у тепле місце. Періодично перевіряйте «парничок» на наявність цвілі – губки повинні залишатися вологими, але не занадто мокрими. Для поливу краще використовувати обприскувач або систему туманної установки.