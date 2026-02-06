Ніжні матеріали на кшталт кашеміру або ангори потребують особливо обережного підходу

Ковтуни можуть зіпсувати вигляд навіть нової та дорогої речі, надаючи їй неохайності. З цією проблемою стикаються багато хто: достатньо кількох носінь – і на улюбленому светрі з’являються небажані грудочки. Спеціальні машинки чи леза не завжди є під рукою, тому варто знати альтернативні й безпечні способи догляду за одягом. Про них пише ProstoWay.

Магія холоду: навіщо класти светр у морозилку

Холод може стати несподіваним союзником у боротьбі з ковтунами. Якщо акуратно скласти светр, покласти його в герметичний пакет і залишити в морозильній камері на кілька годин або на ніч, волокна тканини стануть більш щільними та гладкими. Завдяки цьому вони менше чіпляються одне за одного, а ризик появи нових ковтунів значно зменшується.

Кухонна губка як швидке рішення

Коли ковтуни вже з’явилися, допоможе звичайна нова губка для миття посуду. Її жорстка сторона добре підходить для речей зі щільною в’язкою. Легкими рухами по поверхні тканини можна зібрати зайві утворення, не пошкоджуючи волокна та не розтягуючи матеріал.

Гребінець для делікатних тканин

Ніжні матеріали на кшталт кашеміру або ангори потребують особливо обережного підходу. У цьому випадку стане в пригоді гребінець із густими зубцями. Повільно та акуратно прочісуючи проблемні ділянки, можна повернути полотну рівність і м’якість без ризику зіпсувати річ.

Догляд без поспіху

Будь-який спосіб потребує уважності й терпіння, адже різкі рухи можуть нашкодити тканині. Щоб ковтуни не з’являлися знову, важливо дотримуватися простих правил догляду: обирати делікатний режим прання, правильно сушити речі та уникати зайвого тертя об аксесуари. Такий підхід допоможе зберегти улюблений одяг охайним і привабливим надовго.