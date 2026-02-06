Слизьке взуття здатне зіпсувати не лише настрій, а й здоров’я, адже одне невдале падіння може мати серйозні наслідки. Проблема актуальна не тільки взимку, а й у дощову погоду або на гладкому покритті. Якщо замінити взуття немає змоги, існує чимало способів зробити підошву більш стійкою.

Як зменшити ковзання взуття в домашніх умовах

Один із найпростіших способів підвищити зчеплення підошви з поверхнею – зробити її шорсткішою. Для цього можна акуратно обробити підошву наждачним папером, пилкою для нігтів або навіть гострим інструментом, створивши неглибокі борозенки. Такий метод підходить для синтетичних матеріалів і дає швидкий, хоча й не завжди довготривалий ефект.

Ще один варіант – використання клею. Підошву можна покрити взуттєвим клеєм або «Моментом», наносячи його хвилястими лініями чи крапками, а після висихання злегка зашкурити. Для посилення ефекту на ще вологий клей насипають тонкий шар піску, що створює стійку протиковзку поверхню.

Тимчасовим, але доступним рішенням є медичний лейкопластир на тканинній основі. Його наклеюють смужками хрест-навхрест на знежирену підошву. Метод допомагає в суху морозну погоду, але в сльоту або мокрий сніг ефективність різко знижується.

Добре працюють і підручні матеріали. До підошви можна приклеїти шматочки повсті, вирізані зі старих валянків, або жорстку частину нової кухонної губки. Такі накладки підвищують тертя, проте потребують періодичної заміни.

Для короткочасного ефекту інколи використовують лак для волосся, розпилюючи його на підошву та даючи висохнути.

Також допомагає картопляне борошно, яким злегка присипають підошву перед виходом, але цей спосіб підходить лише для сухої поверхні.

Спеціальні засоби та готові рішення

У магазинах можна знайти протиковзкі спреї для взуття. Вони легко наносяться, не псують матеріал і забезпечують зчеплення на одну прогулянку.

Більш надійний варіант – льодоходи або антиковзкі накладки, які надягають поверх взуття. Вони особливо ефективні на льоду, хоча не завжди зручні для щоденного носіння.

Ще один практичний варіант – звернутися до шевця. У взуттєвій майстерні можуть встановити м’які поліуретанові набійки або спеціальні гумові вставки. Вони майже непомітні, довговічні й добре працюють навіть у сильну ожеледь.

Як обрати взуття, яке не ковзає

Щоб уникнути проблем у майбутньому, варто уважно ставитися до вибору взуття. Найкраще зчеплення забезпечують підошви з гуми, каучуку або поліуретану, які не тверднуть на морозі. Важливу роль відіграє глибокий різноспрямований протектор, а ось гладких підошов і надто високих підборів краще уникати. Для зимового взуття додатковим плюсом буде наявність сертифікатів протиковзких властивостей.

Обачність під час ходьби

Навіть найкращі лайфхаки не замінять уважності. У слизьку погоду важливо рухатися повільно, не тримати руки в кишенях і трохи нахиляти корпус уперед. Такий підхід разом із правильно підготовленим взуттям значно знижує ризик падінь і допомагає почуватися впевненіше на будь-якій поверхні.

Джерела: Theo&Leo, Obuv Complekt, Filippo.