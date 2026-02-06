Взуття стане значно стійкішим: 9 перевірених лайфгаків, як вберегтися від падіння на льоду
Слизьке взуття здатне зіпсувати не лише настрій, а й здоров’я, адже одне невдале падіння може мати серйозні наслідки. Проблема актуальна не тільки взимку, а й у дощову погоду або на гладкому покритті. Якщо замінити взуття немає змоги, існує чимало способів зробити підошву більш стійкою.
Як зменшити ковзання взуття в домашніх умовах
- Один із найпростіших способів підвищити зчеплення підошви з поверхнею – зробити її шорсткішою. Для цього можна акуратно обробити підошву наждачним папером, пилкою для нігтів або навіть гострим інструментом, створивши неглибокі борозенки. Такий метод підходить для синтетичних матеріалів і дає швидкий, хоча й не завжди довготривалий ефект.
- Ще один варіант – використання клею. Підошву можна покрити взуттєвим клеєм або «Моментом», наносячи його хвилястими лініями чи крапками, а після висихання злегка зашкурити. Для посилення ефекту на ще вологий клей насипають тонкий шар піску, що створює стійку протиковзку поверхню.
- Тимчасовим, але доступним рішенням є медичний лейкопластир на тканинній основі. Його наклеюють смужками хрест-навхрест на знежирену підошву. Метод допомагає в суху морозну погоду, але в сльоту або мокрий сніг ефективність різко знижується.
- Добре працюють і підручні матеріали. До підошви можна приклеїти шматочки повсті, вирізані зі старих валянків, або жорстку частину нової кухонної губки. Такі накладки підвищують тертя, проте потребують періодичної заміни.
- Для короткочасного ефекту інколи використовують лак для волосся, розпилюючи його на підошву та даючи висохнути.
- Також допомагає картопляне борошно, яким злегка присипають підошву перед виходом, але цей спосіб підходить лише для сухої поверхні.
Спеціальні засоби та готові рішення
- У магазинах можна знайти протиковзкі спреї для взуття. Вони легко наносяться, не псують матеріал і забезпечують зчеплення на одну прогулянку.
- Більш надійний варіант – льодоходи або антиковзкі накладки, які надягають поверх взуття. Вони особливо ефективні на льоду, хоча не завжди зручні для щоденного носіння.
- Ще один практичний варіант – звернутися до шевця. У взуттєвій майстерні можуть встановити м’які поліуретанові набійки або спеціальні гумові вставки. Вони майже непомітні, довговічні й добре працюють навіть у сильну ожеледь.
Як обрати взуття, яке не ковзає
Щоб уникнути проблем у майбутньому, варто уважно ставитися до вибору взуття. Найкраще зчеплення забезпечують підошви з гуми, каучуку або поліуретану, які не тверднуть на морозі. Важливу роль відіграє глибокий різноспрямований протектор, а ось гладких підошов і надто високих підборів краще уникати. Для зимового взуття додатковим плюсом буде наявність сертифікатів протиковзких властивостей.
Обачність під час ходьби
Навіть найкращі лайфхаки не замінять уважності. У слизьку погоду важливо рухатися повільно, не тримати руки в кишенях і трохи нахиляти корпус уперед. Такий підхід разом із правильно підготовленим взуттям значно знижує ризик падінь і допомагає почуватися впевненіше на будь-якій поверхні.
Джерела: Theo&Leo, Obuv Complekt, Filippo.