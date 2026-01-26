Щоб підвищити зчеплення підошви з льодом, знадобиться мінімальний набір

Зимова погода часто приносить не лише мороз, а й небезпечну ожеледицю. Слизькі тротуари, сходи та зупинки громадського транспорту стають справжнім випробуванням. Проте існує простий і доступний спосіб підготувати взуття до зими та зменшити ризик падіння. Про нього пише «Хочу».

Простий спосіб зробити підошву неслизькою

Щоб підвищити зчеплення підошви з льодом, знадобиться мінімальний набір: трохи солі, спирт або антисептик на спиртовій основі та ватна паличка або шматочок вати. Цей метод дозволяє створити на підошві тонкий шар, який зменшує ковзання під час ходьби.

Перед обробкою взуття важливо ретельно очистити підошву від бруду та повністю висушити її. Це забезпечить кращий результат і рівномірне нанесення засобу.

Як правильно нанести засіб на підошву

У невеликій кількості спирту розчиняють дрібку солі. Отриманим розчином змочують ватну паличку та акуратно обробляють усю поверхню підошви, приділяючи увагу рельєфу та заглибленням.

Після нанесення потрібно дати взуттю висохнути. Зазвичай на це достатньо кількох хвилин. Для кращого ефекту процедуру рекомендують повторити ще раз після висихання першого шару.

Чому цей метод працює

Після випаровування спирту на підошві залишається мікрошорстка текстура. Вона покращує зчеплення з крижаною поверхнею та зменшує ковзання під час руху. Сіль додатково підсилює ефект, створюючи легку антиковзку плівку.

Такий спосіб не псує взуття і підходить для більшості зимових черевиків та чобіт.

Скільки тримається ефект

Антиковзкий ефект після обробки зберігається в середньому до кількох тижнів, залежно від інтенсивності носіння взуття та погодних умов. За потреби процедуру легко повторити, знову використавши ті самі інгредієнти.