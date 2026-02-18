Лушпиння містить мікроелементи, біологічно активні речовини та природні фітонциди

Звичайне лушпиння цибулі може стати ефективною альтернативою готовим мінеральним комплексам. Узимку його накопичується достатньо, тож замість того, щоб викидати, використайте його з користю. Правильно приготовлений настій допоможе зміцнити молоді рослини та підвищити їхню стійкість до хвороб. Як приготувати настій, пишуть «Вікна».

Чим корисне лушпиння цибулі

Лушпиння містить мікроелементи, біологічно активні речовини та природні фітонциди. Вони пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів і підтримують імунітет рослин. У складі також є вітаміни групи B, а також A і PP, які сприяють активному росту розсади.

Настій допомагає зменшити ризик появи попелиці, трипсів і кліщів. Крім того, він підвищує стійкість до грибкових захворювань, зокрема гнилі та чорної ніжки.

Як приготувати настій для підживлення

Для приготування концентрату візьміть:

лушпиння цибулі – 1 склянка; вода – 2 склянки.

Доведіть воду до кипіння. Залийте лушпиння окропом і зніміть з вогню. Настоюйте суміш протягом 48 годин. Процідіть рідину, ви отримаєте концентрат. Для робочого розчину розведіть концентрат у 4 літрах води. Використовуйте підживлення для томатів, перцю та баклажанів.

Як правильно застосовувати настій

Поливайте розсаду або проводьте позакореневе обприскування не частіше одного разу на тиждень. Чергуйте способи внесення.

Дотримуйтеся пропорцій. Надто міцний розчин може спричинити надлишок поживних речовин у ґрунті та погіршити стан рослин.

Проводьте підживлення у вечірній час. Після обробки не здійснюйте додатковий полив протягом доби.

Використовуйте настій у день приготування, адже вже через 24 години він втрачає більшість корисних властивостей.

Не застосовуйте нерозбавлений концентрат. Обов’язково розводьте його у співвідношенні приблизно 1 частина концентрату до 10 частин води.

Не поливайте рослини гарячим настоєм. Дочекайтеся повного охолодження, щоб не пошкодити кореневу систему.