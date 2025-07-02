Вапнування рекомендується проводити не лише на грядках, а й у квітниках

Вапнування – одна з найважливіших процедур, яку варто провести наприкінці сезону. Цей простий крок допоможе не лише нейтралізувати кислотність землі, а й збагатити її кальцієм – елементом, без якого більшість овочевих культур не можуть нормально засвоювати поживні речовини. Коли і в яких дозах це робити, пише «Зелена садиба».

Кислий ґрунт заважає рослинам отримувати достатньо корисних речовин, навіть якщо земля здається родючою. Саме тому важливо підтримувати pH у межах, сприятливих для овочів і декоративних культур. Вапнування рекомендується проводити не лише на грядках, а й у квітниках. Але пам’ятайте: культури, які полюбляють кисле середовище (рододендрони, гортензії, лохина, верес), не потребують вапна, воно їм лише зашкодить.

Яке буває вапно

Серед найпопулярніших варіантів – вапняне борошно, що складається переважно з карбонату кальцію (CaCO₃). Воно поступово знижує кислотність і підвищує родючість. Ще один варіант – доломітове борошно, яке додатково містить магній (MgCO₃) і більше підходить для піщаних, бідних ґрунтів, де часто спостерігається дефіцит цього елементу.

Для швидшого ефекту можна використовувати гашене вапно (гідроксид кальцію, Ca(OH)₂). Воно діє активніше у перші роки після внесення, однак згодом різниця в ефективності між ним і карбонатними добривами зникає.

Також як варіант можна використовувати деревний попіл – він має здатність нейтралізувати кислотність і підживлювати землю мікроелементами.

Коли найкраще проводити вапнування

Найоптимальніший час для вапнування – кінець осені, коли грядки вже звільнені, але земля ще не замерзла. За зиму вапно встигає рівномірно розподілитися у верхньому шарі ґрунту, а до весни кислотність знижується до комфортного рівня.

Якщо ж проводити процедуру навесні, то робити це потрібно за кілька тижнів до висаджування, використовуючи лише карбонатні форми (борошно чи крейду). Гашене вапно у весняний період краще не застосовувати, воно може надто сильно змінити pH, і рослини не зможуть засвоювати поживні речовини.

Ніколи не змішуйте вапно з азотними добривами, адже це знижує ефективність обох речовин. Весною азот – головне підживлення для рослин, а тому його краще вносити окремо.

Як правильно вапнувати ґрунт

Процедура досить проста: рівномірно розсипте вапно по поверхні грядки, а потім перекопайте землю або розпушіть її на глибину 15-20 см. Вапно має легку, пилоподібну структуру, тому робити це слід у безвітряний день, аби засіб не розлетівся.

Скільки вапна потрібно вносити

Дозування залежить від рівня кислотності вашого ґрунту. У середньому, на 10 м² землі вносять від 2 до 8 кг вапна. Для слабо-кислих ґрунтів буде достатньо 0,5-1 кг на 10 м² у підтримувальному режимі раз на 2-3 роки. А ось дуже кислі ділянки потребують серйознішої корекції, тому норму слід збільшити.