Зазвичай монстеру слід поливати, коли верхні 5-7 см ґрунту стають сухими

Монстера – екзотична рослина здатна швидко досягти значних розмірів і елегантно вписатися в будь-який інтер'єр. Однак, для того щоб вічнозелена монстера швидко росла, за нею потрібно правильно доглядати, особливо важливий режим поливу. Марта Стюарт пояснила, як і коли поливати монстеру, щоб вона залишалася здоровою.

Як часто поливати монстеру

Зазвичай монстеру слід поливати, коли верхні 5-7 см ґрунту стають сухими. Не обов’язково дотримуватися розкладу поливу, але перевіряйте рослину регулярно. Не варто поливати лише тому, що настав, наприклад, четвер. Якщо тиждень похмурий, рослина споживає менше води. У теплу та сонячну погоду може знадобитися більше води.

Фактори, які впливають на частоту поливу

1. Тип ґрунту

Монстера найкраще почувається у добре дренованому, але злегка вологому ґрунті. Для тропічних рослин підійде аерований ґрунт. Чим швидше ґрунт висихає, тим частіше потрібно поливати.

2. Вологість і температура

Вологість повітря та температура у вашій оселі впливають на потребу рослини у воді. Монстера чудово адаптується до сухого середовища, але висока вологість посилює ріст і яскравість листя. Рослина найкраще росте при температурі 18-29 °C. Чим тепліше та сухіше у приміщенні, тим частіше потрібно поливати.

3. Розмір контейнера

Якщо горщик занадто великий, ґрунт пересихає повільніше, що може спричинити загнивання коренів. Матеріал контейнера (пластик, кераміка) також впливає на швидкість висихання ґрунту.

4. Освітлення

Монстера потребує яскравого розсіяного світла. Надмірне пряме сонце швидше висушує ґрунт, через що частота поливів зростає.

Як поливати монстеру

Монстеру можна поливати двома способами:

1. Верхній полив

Поливайте верхню частину ґрунту, доки вода не почне витікати через дренажні отвори. Не залишайте воду в піддоні – злийте її через 30 хвилин.

2. Нижній полив

Цей метод передбачає занурення горщика у ємність із водою. Він сприяє зміцненню кореневої системи, оскільки вода надходить до коренів знизу.

Ознаки недостатнього поливу:

зів’яле, коричневе листя;

мляве листя.

Ознаки надмірного поливу:

зів’яле листя, незважаючи на вологий ґрунт;

м’яке жовте листя – сигнал про загнивання коренів.

Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб ваша монстера залишалася здоровою і вона тішитиме вас десятиліттями