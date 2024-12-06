Кожна рослина вимагає регулярного підживлення

Кожна рослина вимагає регулярного підживлення, і заміокулькас не є винятком. Він потребує добрива для розвитку нових пагонів та міцного зеленого листя. Чим підживити рослину, пише ProstoWay.

Чому не росте заміокулькас

Якщо заміокулькас не росте, є кілька можливих причин. Кожну з них треба переглянути. Можливо, причина в них:

порушення температурного режиму;

неправильний розмір горщика;

надмірний полив;

дефіцит азоту.

Як підживити заміокулькас

Для стимуляції росту рослини можна використовувати розчин, що містить 2 мл 10% аміаку на 1 л води. До цього розчину слід додати 1 г монокалію фосфату та 4 краплі препарату «Циркон». Цим комплексним розчином слід поливати рослину один раз на місяць. Заміокулькас активізується і почне випускати нові пагони та листя.

При пересадці заміокулькаса можна використовувати лляну макуху, яка містить багато корисних мікро- та макроелементів, що позитивно впливають на рослину, стимулюють її ріст та відновлюють силу, якщо рослина ослабла.

У горщику лляна макуха служить не лише як живильний компонент: вона також робить ґрунт більш рихлим і виконує важливу дренажну функцію. Лляна макуха є природним органічним добривом, яке сприяє кращому зростанню рослини та розвитку міцної кореневої системи.