Квітка віддає перевагу яскравому, але розсіяному світлу

За своїми природними властивостями заміокулькас схожий на диффенбахію чи каллу. Він відноситься до родини ароїдних. Заміокулькас загалом невибаглива рослина, але для того, щоб отримати пишний ріст вазону, необхідний правильний догляд.

Ідеальні умови для заміокулькаса

Квітка віддає перевагу яскравому, але розсіяному світлу. Прямі сонячні промені можуть залишити на її листках опіки. Ідеальне місце для цієї рослини – східне або західне вікно. Влітку заміокулькас можна виносити на відкрите повітря, але не ставте його в глибоку тінь, інакше листя стане дрібним, пише Gradina Max.

Африканська рослина стійка до посухи і краще переносить нестачу вологи, ніж її надлишок. Поливати її потрібно, тільки коли верхній шар ґрунту в горщику просохне. Дуже небезпечний застій води в піддоні. Взимку полив практично припиняють. Заміокулькас удобрюють з квітня по серпень раз на 2 тижні – в цей час він росте.

Якщо квітка росте в родючій землі, то підгодовувати не обов'язково. Але, якщо ви помітили, що вона слабшає або листя стали блідими, можна використовувати добриво для кактусів або рослин з декоративним листям. Взимку, коли рослина в спокої, добриво не потрібне.

Заміокулькас теплолюбний і комфортно почувається за температури близько +25°C влітку і не нижче +16°C взимку. У будь-яку пору року його потрібно захищати від різких перепадів температури і протягів.

Горщик і ґрунт

Заміокулькас віддає перевагу легким пухким ґрунтам з хорошим дренажем. Його не можна висаджувати в глинисту землю. Ідеальним варіантом буде спеціальний ґрунт для сукулентів, у ньому багато піску і мало органіки, для знезараження виробники додають деревне вугілля, а для утримання вологи сфагнум або торф. Заміокулькаси красиво виглядають у великих керамічних горщиках.

У пластикові контейнери висаджувати їх небажано, тому що потужне коріння може пробити стінки. На дно горщика обов'язково покладіть шар дренажу, щоб уникнути застою води. Молоді рослини пересаджують щорічно навесні, дорослі раз на два-три роки. Пересадка проводиться методом перевалки, щоб не пошкодити кореневу систему.

Хвороби заміокулькаса та їх лікування

Щоб заміокулькас був здоровий, досить просто його не заливати водою. Якщо на рослині з'явилися ознаки хвороби, потрібно витягнути її з горщика, видалити уражені надземні та підземні частини й обприскати фунгіцидом.