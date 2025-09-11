Свіжість шторам можна повернути, навіть не знімаючи їх із карниза.

Штори прикрашають кімнату та захищають від сонця. Але під час прибирання догляд за ними часто перетворюється на справжнє випробування. Проте свіжість шторам можна повернути, навіть не знімаючи їх із карниза. Ukr.Media розповідає, як почистити штори, не знімаючи їх.

Як випрати штори, не знімаючи їх з карниза?

Для початку вам знадобиться порохотяг. Використовуйте спеціальну насадку для штор та пройдіться по всій тканині віконного елемента декору. Це допоможе прибрати пил та сміття, яке ховається в шторах.

Якщо у вас немає спеціальної насадки, просто увімкніть найнижчий режим всмоктування пилу та покладіть на трубку вологу ганчірку, це допоможе не «зажувати» тканину.

Після цього приготуйте мильний розчин, завдяки якому ви зможете освіжити тюль, не знімаючи з карниза.

Вам знадобляться:

Чиста тепла вода. Звичайне господарське мило.

Що потрібно зробити: