Невдалий розрахунок може зіпсувати враження навіть від найгарнішої штори

Щоб штори гармонійно виглядали в інтер’єрі, потрібно не лише обрати тканину та колір, а й правильно визначити їхні розміри. Невдалий розрахунок може зіпсувати враження навіть від найгарнішої штори. «24 канал» розповідає, як правильно розрахувати розмір штори.

Як обрати штори для вікон?

Більшість шторних полотен мають стандартні довжини:

160,02 сантиметра. 213,36 сантиметра. 241,3 сантиметра. 274,32 сантиметра.

Проте існують й індивідуальні варіанти довжин, які підійдуть для незвичайних вікон та дизайнерських рішень. Якщо ви сумніваєтесь, що довжина штор підійде для ваших вікон, краще обирайте довші штори, ніж занадто короткі.

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Як виміряти вікна для штор?

Важливо почати з точних вимірів, щоб у результаті отримати ідеальну довжину.

Визначення ширини карниза

Щоб визначити ширину карниза, виміряйте ширину отвору вікна і додайте приблизно від 10,16 до 15,24 сантиметра з кожного боку для покриття і візуального балансу. Для кріплення зовні карниз має виходити за межі рами на кілька сантиметрів, щоб штори могли вільно відкриватися, а вікно візуально здавалося ширшим.

Вимірювання висоти карниза

Потрібно визначити на якій висоті ви хочете встановити карниз. Для стандартного вигляду карниз встановлюють приблизно на 10,16-15,24 сантиметра вище віконної рами. Це даватиме достатньо простору для красивого падіння штор та створюватиме ілюзію високої кімнати.

Визначення ширини штор

Спочатку виміряйте ширину вікна. Потім помножте це число на 1,5-3, залежно від бажаного об’єму та стилю складок. Це гарантуватиму, що при закритті штори покриватимуть вікно повністю. Це також враховує, що карниз виступає за межі вікна.

Перед вимірюванням, потрібно визначити, де саме мають закінчуватися штори:

Закінчуватися на підвіконні (часто використовуються в кухнях). Бути трохи вище підлоги. Ледь торкатися підлоги. Збиратися купою на підлозі.

Щоб виміряти довжину штор, відміряйте відстань від точки над віконною рамою, де повинен бути карниз, до бажаної довжини.