За допомогою штор можна зробити місце відпочинку максимально затишним

Щоб зробити інтер’єр цікавим та оригінальним, іноді потрібно подивитись на звичні нам речі під іншим кутом. «Зелена садиба» пропонує 6 оригінальних ідей використання штор у дизайні інтер’єру.

Зонування. Один з найпопулярніших прийомів у сучасному дизайні – зонування. Адже дуже часто перед нами стоїть питання, як забезпечити приватність спальної зони або домашнього офісу у квартирі-студії. Саме з цим зможуть допомогти штори, вони позбавлять вас від необхідності будувати складні перегородки. Штори не перевантажують інтер’єр та створюють візуальне розділення простору.

Балдахін. За допомогою штор можна зробити місце відпочинку максимально затишним, повісивши їх над ліжком. Такий ефект створює атмосферу казковості, тому особливо балдахіну будуть радіти діти.

Міжкімнатні двері. Якщо у вас нема потреби у дверях, не потрібна звукоізоляція та постійна приватність, то їх з легкістю замінять штори.

Прикриття. Йдеться не про приховання безладу, а про те, щоб прикрити зони, які створені для практичних цілей. Штори можуть замінити дверцята у шафах, відокремлювати зону гардеробної, приховати пральну машину та вхідні двері. Таким чином ці зони будуть виглядати охайно.

Ванна кімната. Звичайний елемент інтер’єру ванної кімнати – шторка. Проте, якщо замінити пластикові шторки на текстильні – інтер’єр одразу стане виглядати набагато цікавіше. Існує досить багато водовідштовхувальних тканин, тому практична сторона питання не постраждає. Також можна повісити дві штори – декоративну зовні та прозору водовідштовхувальну зсередини.

Акцентна стіна. Акцентну стіну зазвичай роблять за допомогою шпалер або малюнків, проте такого ефекту можна досягти і за допомогою штори. У такому способі є велика перевага – акценти можна регулярно міняти.