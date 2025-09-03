Штори та тюль зазвичай зроблені з тонких тканин, які легко пошкоджуються

Догляд за шторами доволі трудомісткий процес, який вимагає дбайливого підходу. УНІАН розповідає, як прати штори у пральній машині, щоб не зіпсувати їх.

Штори та тюль зазвичай зроблені з тонких тканин, які легко пошкоджуються. Тому прати їх в машинці можна лише з використанням деяких режимів: делікатний, ручний або шовк. Також варто розуміти, що такі матеріали не виносять занадто високих або низьких температур. Найкраще їх прати при 30-40°C. Таймер встановлювати краще на мінімальний час, адже штори та тюль найчастіше потрібно просто очистити від пилу та освіжити.

Однією з поширених проблем є те, що такі тканини можуть жовтіти під впливом сонця або диму, а також втратити свої кольори. У таких випадках штори краще прати з білизняним кондиціонером для білого або кольорового.

Також догляд за фіранками на кухні має свої особливості, адже вони збирають не тільки пил, але й жир. Тому щоб тканина довше зберігала свій білий колір попри агресивне середовище варто додати трохи солі під час прання.

Якщо на ваших шторах чи тюлі є прикраси, такі як намистини чи стрічки, їх варто вимити окремо.