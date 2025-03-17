Слід перевірити гілки на наявність пошкоджень від холоду

Зимові морози можуть серйозно вплинути на стан яблунь, і навіть якщо ці дерева загалом добре витримують холод, не всі з них можуть пережити зиму без проблем. Перші ознаки пошкоджень зазвичай не є явними, особливо на початку весни, коли рослини ще не активізувалися. Проте важливо вчасно виявити можливі проблеми, щоб не допустити подальших ускладнень. «Сенсація» пише, як визначити, чи перенесли яблуні зиму добре, і що робити, якщо вони пошкоджені морозами.

Ознаки пошкодження яблунь взимку

Існує кілька ознак, які свідчать, що яблуня не перенесла зиму належним чином. Якщо дерево постраждало від морозів, можуть почати відмирати гілки, спостерігатиметься погана вегетація, а також можлива загибель значної частини бруньок.

Звертайте увагу на те, чи бруньки розвиваються. Вони повинні збільшуватися і наповнюватися соком. У дерев, що зазнали морозів, бруньки залишаються маленькими і не розвиваються, а згодом засихають і відпадають.

Також слід перевірити гілки на наявність пошкоджень від холоду. Для цього акуратно зріжте маленький шматочок з гілки і подивіться на її внутрішній колір. Якщо вона має сірий відтінок замість характерного біло-зеленого кольору, це вказує на те, що гілка скоро відпаде.

Ще одним очевидним симптомом пошкодження є тріщини на стовбурі. Якщо такі тріщини великі, це може призвести до загибелі дерева вже впродовж кількох місяців. В таких випадках важливо покрити дерево плівкою або іншими засобами для захисту від холоду.

У разі виявлення пошкоджень на стовбурі, часто з'являються червоно-коричневі плями, які з часом збільшуються і спричиняють засихання кори. Якщо ж стовбур виглядає здоровим, необхідно обрізати уражені гілки та надавати рослині додаткову підтримку, зокрема підживлення і полив теплою водою.