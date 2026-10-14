Спалювати опале листя не можна

Восени опале листя часто прибирають із газонів, доріжок і грядок, але не обов’язково одразу виносити його за межі ділянки. Здорові рослинні рештки можна перетворити на компост, листовий перегній або захисну мульчу. Це допоможе поліпшити структуру ґрунту, зберегти в ньому вологу та зменшити кількість відходів. Як правильно підготувати листя й не використовувати матеріал, уражений хворобами, пише ДЕІ Південно-Західного округу.

Спалювати опале листя не можна: це забруднює повітря, а також може спричинити пожежу. Натомість варто обрати один із трьох способів повторного використання рослинних решток.

1. Зробити компост із опалого листя

Здорове листя можна закласти до компостера або скласти в окрему купу в саду. Спочатку приберіть сміття, пластикові пакети та інші сторонні предмети. Велике листя бажано подрібнити, щоб прискорити його розкладання.

Для отримання якісного компосту важливо підтримувати помірну вологість і забезпечувати доступ повітря. Якщо купа пересихає, злегка зволожте її. Якщо матеріал злежався та став надто мокрим, перемішайте його, щоб поліпшити провітрювання.

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Готовий компост стає темним, пухким і набуває характерної розсипчастої структури. Його використовують для поліпшення ґрунту на грядках і в квітниках. Однак швидкість дозрівання залежить від складу купи, температури та вологості, тому не варто розраховувати, що все листя перетвориться на готове добриво за одну зиму.

2. Приготувати листовий перегній у мішках

Якщо на ділянці немає місця для компостної купи, листя можна складати в міцні садові мішки. Сухий матеріал трохи зволожте, але не перетворюйте його на мокру масу. У мішках зробіть отвори для доступу повітря та відведення зайвої води, а верх закрийте нещільно.

Залиште мішки в затишному місці й періодично перевіряйте вміст. Якщо листя пересохло, додайте трохи води. Для повного розкладання зазвичай потрібно близько двох років, хоча точний термін залежить від виду листя та умов зберігання.

Листовий перегній допомагає ґрунту краще утримувати вологу та робить його структуру пухкішою. Його можна використовувати під деревами й чагарниками, у квітниках або під час підготовки грядок. Водночас він не є повноцінною заміною всім добривам, оскільки містить порівняно небагато поживних речовин.

3. Використати листя як мульчу

Здорове опале листя можна розподілити тонким пухким шаром під деревами, чагарниками та на вільних грядках. Воно допомагає зменшити випаровування води, захищає поверхню землі від різких температурних коливань і поступово розкладається, поповнюючи ґрунт органічною речовиною.

Для мульчування краще використовувати подрібнене листя. Воно менше злежується та не утворює щільного шару, крізь який погано проходить повітря. Не притискайте мульчу до стовбурів дерев і основ пагонів, адже постійна вологість біля них може сприяти загниванню.

Також не варто засипати листям рослини надто товстим шаром. Мульча допомагає захищати ґрунт, але не замінює спеціального зимового укриття для культур, чутливих до морозів.