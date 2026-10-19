Головне наприкінці жовтня – не намагатися виконати всі роботи в конкретний день

Наприкінці жовтня потрібно завершити збирання пізніх овочів, підготувати грядки до холодів і захистити багаторічні рослини від морозів. Також це час для підзимового посіву зелені й коренеплодів, висаджування цибулинних квітів та догляду за плодовими деревами. Роботи варто планувати з огляду на погоду й стан ґрунту. Що саме робити, пише Ua.news.

Що робити 19–20 жовтня

Зберіть пізню капусту, кольрабі та коренеплоди, які вже досягли стиглості. Приберіть із грядок рослинні рештки, особливо хворі частини рослин. У саду огляньте дерева й обріжте сухі та пошкоджені гілки, якщо погода дозволяє безпечно виконати цю роботу. Опале листя з ознаками хвороб краще прибрати, а здорове можна використати для компостування.

Роботи 21–22 жовтня

Звільнені грядки підготуйте до наступного сезону. Замість суцільного глибокого перекопування можна розпушити ущільнені ділянки й внести зрілий компост. Фосфорні та калійні добрива застосовуйте відповідно до потреб ґрунту й рекомендацій на упаковці.

Не варто розраховувати, що перекопування саме по собі знищить усіх шкідників: частина з них зимує глибоко в ґрунті або в рослинних рештках. На важкому ґрунті великі грудки іноді залишають нерозбитими, але цей прийом не потрібен для кожної ділянки.

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Що запланувати на 23–25 жовтня

Якщо погода й температура ґрунту підходять, можна сіяти під зиму моркву, петрушку, кріп, шпинат і салат. Для цього підготуйте борозни заздалегідь, а насіння висівайте в сухий ґрунт, коли він уже достатньо охолов, щоб воно не проросло до морозів. Норму висіву зазвичай збільшують порівняно з весняною, орієнтуючись на культуру та рекомендації виробника насіння.

У цей період також можна висаджувати цибулинні квіти й озимий часник. Часник має встигнути вкоренитися до промерзання землі, але не повинен активно випускати зелені пагони. Дрібну цибулю-сівок висаджуйте з урахуванням сорту та місцевих умов.

Як підготувати сад до зими

Посадку дерев і ягідних кущів із відкритою кореневою системою завершують до стійкого промерзання ґрунту. Важливо, щоб саджанці мали час укоренитися, тому орієнтуйтеся не лише на календар, а й на прогноз погоди.

Якщо восени мало дощів, проведіть вологозарядний полив плодових дерев і кущів. Воду вносьте поступово, враховуючи вік рослин, тип ґрунту й кількість опадів. На перезволожених ділянках додатковий полив не потрібен.

Для захисту стовбурів від сонячних опіків використовуйте спеціальну садову фарбу або відповідний вапняний розчин. Молоді дерева захистіть від зайців і мишей спеціальною сіткою чи іншими повітропроникними захисними матеріалами. Не обмотуйте стовбури герметичними матеріалами, під якими накопичується волога.

Мульчування грядок перед морозами

Грядки з багаторічними овочами, зокрема щавлем і ревенем, можна замульчувати зрілим компостом, торфом або сухим листям без ознак хвороб. Мульча допомагає зменшити різкі коливання температури та втрату вологи. Не притискайте вологий матеріал безпосередньо до основи рослин, щоб не сприяти загниванню.